Editorial UDLAP presenta primer libro de Mexico City College

La editorial de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó «Grietas en la pared: Conversos letrados e Inquisiciones modernas en el mundo iberoatlántico», primer volumen de la serie Mexico City College coordinada por el Dr. Alfonso Montelongo Murillo, profesor del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte de la UDLAP, la cual está dedicada a la traducción al español de textos académicos y literarios escritos originalmente en inglés.

Reunidos en la Biblioteca Franciscana, se llevó a cabo la presentación de la primera traducción que se hace en la UDLAP, realizada por las estudiantes del Programa de Honores (y recién graduadas) Verónica Meneses Pérez y Paulina Meyer Cal y Mayor, bajo la supervisión del Dr. Alfonso Montelongo Murillo, quien reconoció que este primer libro surge en la UDLAP y particularmente en el Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte, gracias a un proyecto que data de 2018, “me había parecido que entre los estudiantes de la universidad y particularmente del departamento había un interés y un talento para la traducción que podrían encausarse para verter textos académicos de gran calidad dignos de ser publicados por la editorial UDLAP”, afirmó.

La Dra. Lúcia Costigan explicó que originalmente su libro Through Cracks in the Wall: Modern Inquisitions and New Christian Letrados in the Iberian Atlantic World, fue publicado por la editorial académica Brill en 2010 y en 2021 la UDLAP compró los derechos para la traducción. Esta obra habla sobre las inquisiciones modernas y los sujetos de origen judío convertidos a «cristianos nuevos»; “en esta traducción cambié un poco el título y pasé a estos cristianos nuevos a primer plano, entonces incluí un prólogo donde cito pasajes dando un reclamo de justicia y las persecuciones de la inquisición”.

Por su parte, Verónica Meneses Pérez expresó su agradecimiento por la invitación a colaborar en esta traducción, “me entusiasma mucho y me siento agradecida de ser parte de un proyecto así porque es un tema que me ha interesado en distintos puntos, por distintas materias y con el que me sentía afín y cómoda para traducir”. Así mismo, destacó que se realizó un análisis profundo del texto para lograr una buena traducción, “algo que pensé mucho al traducir fue en la terminología y la familiaridad que se tiene con los temas, no solamente las fechas, personajes, contexto, sino con lo que se escribe en la academia, qué términos siguen vigentes y cuáles no”.

Por su parte, Paulina Meyer Cal y Mayor reconoció que fue una gran experiencia colaborar en la traducción de dicha obra, “cuando estás traduciendo algo que habla de dinámicas de poder y de injusticia, como en el caso de la dinámica que se tenía entre judío conversos y la inquisición, se tiene que tener conciencia de esto a la hora de traducir”. También recalcó que la relevancia de este libro se centra en abordar la injusticia, “hoy la discriminación religiosa no es tanto el tema central que preocupa México pero no obstante esas grietas en la pared existen y seguirán existiendo”.

El siguiente volumen a publicarse como parte de la serie Mexico City College será la versión en español del libro Writing the Land, Writing Humanity: The Maya Literary Renaissance, del Dr. Charles Pigott, que se publicó en 2020 a través de Routledge. «Grietas en la pared: Conversos letrados e Inquisiciones modernas en el mundo iberoatlántico» el primer volumen de la serie Mexico City College se puede consultar en línea y se encuentra a la venta en impresión bajo demanda a través de Amazon y otras plataformas. Si deseas consultar el trabajo que realiza la Editorial de la Universidad de las Américas Puebla visita: https://contexto.udlap.mx/e-books/

