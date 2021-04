Edmundo Tlatehui rechaza miedo a detención por caso Paisano

Por Vera Fernández

Tras recibir su constancia como candidato del PAN a la alcaldía de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino rechazó que pueda ser detenido por el presunto desvío de recursos públicos durante el gobierno de Leoncio Paisano, pues dijo que no es parte procesal de las investigaciones.

En entrevista con medios de comunicación, el panista reconoció abiertamente su amistad con Paisano Arias, aprehendido el pasado martes por el supuesto uso de empresas fantasmas y facturas apócrifas cuando fue alcalde de San Andrés de 2014 a 2018.

Sobre el tema, aceptó que él también fue involucrado en la denuncia por desempeñarse como Director de Desarrollo Urbano en el municipio cholulteca, sin embargo, aseguró que no será parte del proceso judicial, por lo que se encuentra tranquilo.

En ese sentido, señaló que su defensa legal se encuentra a cargo del caso y con disposición de colaborar cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) así lo requiera, por lo que únicamente se centrará en iniciar campaña el próximo 4 de mayo.

“He recibido una respuesta el día 12 de abril en el que efectivamente se me comenta que soy parte o he estado involucrado en esta ampliación de la investigación, pero al mismo tiempo se me dice que no soy parte procesal, por lo cual estamos tranquilos”, comentó Tlatehui Percino.

