Eduardo Alcántara incurrió en violencia política de género: TEPJF

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, incurrió en violencia política de género contra la también panista Erika de la Vega Gutiérrez, a quien hostigó sexualmente y amenazó a cambio de otorgarle una candidatura en el 2021.

Así lo determinó este jueves la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que se ordenó al TEEP individualizar las sanciones que serán aplicadas al legislador poblano.

Durante sesión pública, los magistrados federales revocaron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) en octubre de 2022, cuando se declaró la inexistencia de las infracciones cometidas por Alcántara Montiel.

#Puebla 🗣️ El diputado local Eduardo Alcántara incurrió en violencia política de género contra Erika de la Vega, determinó el @TEPJF_SRCDMX; la hostigó sexualmente y amenazó para darle candidatura en 2021. Se ordenó al TEEP individualizar su sanción.



Vía: @_VeraFernandez pic.twitter.com/1FeDGlLbB8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 30, 2023

Ante dicha resolución, la exaspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula interpuso una impugnación ante la Sala Regional, misma que quedó radicada bajo el expediente SCM-JDC-374/2022 y fue resuelta en su favor.

Y es que de acuerdo con el TEPJF, los actos cometidos por Eduardo Alcántara, quien en ese momento se desempeñaba como asesor particular de la exdirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, tuvieron por objeto anular o restringir el ejercicio de los derechos político-electorales de la agraviada.

Precisaron que el diputado plurinominal pretendió condicionar su participación en el proceso interno del PAN durante el proceso electoral de 2021 a través de amenazas y solicitudes de tipo sexual y económico, lascivas de su dignidad e integridad física y psicológica.

Te puede interesar: PAN va por su Ley Sabina para crear padrón de deudores alimentarios

“Se concluye que en el caso del denunciado está acreditado que cometió violencia política contra las mujeres por razón de género, porque los actos de hostigamiento sexual acusados por la actora se dieron en el marco de su participación política como simpatizante de un partido y aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular”, señala la resolución.

Por lo anterior, ordenaron al TEEP individualizar la sanción que será impuesta a Alcántara Montiel, previendo que podría ser incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, lo que a su vez, le impediría participar en la elección de 2024.

Genoveva Huerta fue omisa ante violencia

Aunque la impugnación promovida por Erika de la Vega también incluyeron como responsable a la hoy diputada federal, Genoveva Huerta, el Pleno de la Sala Regional concluyó que no incurrió en violencia política de género, pero sí fue omisa ante los hechos.

Apuntaron que a pesar de que la entonces presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) tuvo conocimiento de las conductas de su asesor particular, no actuó en consecuencia al abstenerse de investigarlo y sancionarlo, por lo que únicamente la conminaron a no repetirlo.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos