Eduardo Rivera es buen perfil para la gubernatura de 2024: Mancera

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, consideró que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, es un buen perfil para contender por la gubernatura del estado en las elecciones del 2024.



Durante su visita a la capital poblana este miércoles, el coordinador de la bancada del Sol Azteca en el Senado de la República avaló las aspiraciones que podría tener el edil panista para abanderar la candidatura de la coalición PAN-PRI-PRD en los próximos comicios.



También reconoció y legitimó las aspiraciones que tienen otros actores políticos poblanos para llegar al Gobierno del Estado, tales como el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta Mier.



“Yo no descartaría a nadie; él es presidente municipal y está haciendo su trabajo. Cada uno de los que puede mencionarse; se menciona a él, se menciona al senador Alejandro Armenta. Quién puede ser, me parece que todavía no está definido”, comentó.



El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México opinó que debe mantenerse la coalición “Va por Puebla” en las siguientes elecciones; sin embargo, subrayó que la alianza también debe traducirse en gobiernos de coalición tras haber ganado los cargos públicos.



Refirió que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y PRD deben integrar, de manera conjunta, los gobiernos de la función pública; a la par, consideró viable que Movimiento Ciudadano (MC) pueda unirse y aportarles perfiles a su alianza.

Llama a fortalecer al PRD y no se descarta para el 2024

Sobre la situación compleja que enfrenta el PRD debido a las bajas preferencias electorales, el senador señaló que deben recibir a todos los perfiles que busquen sumar y competir, sin importar que sean emanados de otros partidos políticos.



Aunque confió en que el Sol Azteca mantendrá su registro en el 2024, hizo un llamado a fortalecer la estructura de la dirigencia estatal en Puebla, ante la aparente ruptura que existe entre Carlos Martínez Amador y Vladimir Luna Porquillo, presidente y secretario general, respectivamente.



Sobre sus posibles aspiraciones para contender por la presidencia de México, Miguel Ángel Mancera evitó confirmarse o descartarse, pues sólo dijo que todos pueden competir y que se encuentra centrado en otros temas.

Avala gobierno de Miguel Barbosa

El senador perredista también avaló el trabajo que ha realizado el gobernador Miguel Barbosa Huerta en Puebla, al considerar que el estado es un referente nacional en materia económica, a pesar de la pandemia por Covid-19.



“Platico con mucha gente y aquí me dicen que está trabajando. Puebla es un estado que está como referente, como motor del país. A nosotros a los mexicanos nos importa que a Puebla le vaya bien, porque Puebla es un motor económico”, expresó Mancera Espinosa.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

