Eduardo Rivera niega acuerdos con Barbosa y dice no es tiempo de grilla

Por Vera Fernández

Sin mencionar nombres, Eduardo Rivera Pérez respondió a los comentarios de la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, quien señaló en días pasados que “quien no critica al Gobierno del Estado es cómplice”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el expresidente municipal de Puebla aseveró que no es tiempo de hacer “grillas políticas”, pues remarcó que lo importante es apoyar a las personas afectadas por la pandemia de Covid-19.

En este momento lo más importante es apoyarnos, salvar vidas, cuidarnos y salir de esta crisis económica.#JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/o2xvS1Tny2 — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) July 7, 2020

Asimismo, negó haber realizado algún tipo de acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta tal y como se especula, pues dijo que ya habrá tiempo de llevar a cabo negociaciones políticas más adelante.

Rivera Pérez mencionó que al igual que otros actores del Partido Acción Nacional (PAN) no converge con las acciones del gobierno estatal, no obstante, enfatizó en que no es momento de señalar responsables.

“Como la mayoría de los poblanos no comparto la gestión del gobierno, con el cual por cierto no tengo ni he buscado ningún acuerdo. Ya habrá tiempo para señalar responsables y también para hacer propuestas”, externó.

