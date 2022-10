Egresada Udlap analiza en OCDE políticas educativas postpandemia

Eugenia González Ehlinger, egresada de la Licenciatura en Innovaciones Educativas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y recién egresada de la maestría en Educación, cambio social y digital de la Universidad de Oxford, se encuentra trabajando en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para analizar las políticas educativas que se han adoptado después de la pandemia de COVID-19.

Actualmente, Eugenia González Ehlinger es parte de la comunidad de egresados UDLAP por el mundo, y este año concluyó su maestría en Educación, cambio social y digital, en la Universidad de Oxford Inglaterra, donde se enfocó en investigar el impacto económico de las habilidades digitales en empresarios de pequeñas y medianas empresas. Posterior a esto, se mudó a Paris para realizar una pasantía en el departamento de Habilidades y Educación de la OCDE donde trabaja, junto a un equipo de personas influyentes, en el tema de la educación a nivel global.

Asimismo, la egresada de la UDLAP compartió que como parte de este proyecto que recién inicia, “lo que estaré haciendo es analizar políticas educativas que se han adoptado después de la pandemia de COVID-19, examinaré como éstas están apoyando el desarrollo sostenible alrededor del mundo y buscaré proponer a los países nuevas manera de usar la tecnología para mejorar el desarrollo de habilidades con jóvenes, adultos y niños”, explicó.

Eugenia González Ehlinger egresó en primavera 2021 de la Licenciatura en Innovaciones Educativas de la UDLAP, de la cual se tituló con honores y una mención Cum Laude. Eugenia es una destacada joven que continúa cosechando éxitos, esto sin duda, se relaciona con su paso por la Universidad de las Américas Puebla.

“Tuve profesores muy comprometidos que me demostraron, a través de su pasión por la educación, el gran impacto que se puede tener en el futuro del país y del mundo. Hubo un compromiso de parte de mis profesores para hacerme crecer día a día y realmente es por eso que logré entrar a la Universidad de Oxford y la OCDE por el conocimiento que me aportaron, pero también por la pasión que me transmitieron; creo que todo el ambiente de la UDLAP siempre propició mi crecimiento personal, profesional y académico”, puntualizó.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

