Egresada UDLAP dio una ponencia en congreso de la FIADI

Brenda Yamila Castillo Alvarado, egresada de la Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se cuestionó cuáles son los retos actuales del derecho mexicano en materia informática, para elaborar una investigación cuyas conclusiones dieron pie a dar una ponencia en el XXIV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, realizado en Monterrey-Nuevo León con los esfuerzos de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) y a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Para la egresada de la UDLAP, México tiene el debate si se debe crear una nueva legislación en materia informática o simplemente con las leyes existentes basta para interpretar los delitos informáticos y conductas maliciosas realizadas a través de medios digitales.

Ante ello se planteó las ventajas y desventajas de justamente forjar un estatuto inédito, iniciando una investigación donde abordó distintos temas tanto de educación, información y derecho.

La conclusión de este trabajo fue que al hacerla, permitiría a la sociedad descubrir qué es el derecho informático, cómo abordarse a temprana edad, cerraría el panorama para tipificar estas acciones nocivas, informaría sobre los tratados internacionales de México en esa materia y cerraría la territorialidad, “porque puede que para nosotros esto concretamente sea un delito informático, pero para Estados Unidos no, varíe o se agrave; por ejemplo, qué pasa en plataformas como Facebook (o) Instagram, quién tendría que implementar la sanción, México, Estados Unidos o quién sería el responsable”, declaró la Lic. Castillo Alvarado.

Asimismo, empezaría a clarificar ciertos casos en el mundo que con el tiempo podrían llegar a México desatando la confusión; pues el trabajo de la egresada en Derecho hace un comparativo entre Estados Unidos e Inglaterra con México y cómo ellos han abordado ciertas legislaciones.

Por ejemplo en el caso del robot Sofía, quien tiene la ciudadanía de Arabia Saudita, por lo tanto puede ser votada o tener hijos, cómo se procede para ella; algo que “muchos pensarían que estamos lejísimos de que podamos llegar a eso, pero realmente está a la vuelta de la esquina”.

Todo este esfuerzo fue enviado a participar en el XXIV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, una organización de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) y a la Universidad Autónoma de Nuevo León; cuya aceptación le dio la oportunidad a la Lic. Brenda Yamila Castillo presentarse con una ponencia bajo el nombre de ‘Los retos actuales del derecho mexicano en materia informática y su legislación como medio de prevención de controversias a futuro’.

“La verdad significó mucho porque siempre busqué cómo lo podría publicar, entonces cuando el profesor Israel Cedillo habló de esa convocatoria me hizo dudar en sí podría presentarlo, pero cuando me enviaron el correo de aceptación me sentí muy feliz”, expresó la egresada de la UDLAP.

Cabe mencionar que en dicho congreso se trataron temas como ciberseguridad, denuncia cibernética en redes sociales, ciberprevencioìn, metaverso, constitucionalismo de la inteligencia artificial, aspectos fiscales y legales de los activos virtuales, entre otras cuestiones; asimismo se hicieron presentaciones de distintos libros sobre mediación electrónica, derecho digital e impacto de las tecnologías disruptivas en el derecho procesal.

Con este antecedente, la licenciada en Derecho de la UDLAP se ha adentrado en el tema de la brecha digital en México, específicamente cómo no se ha puesto atención a las personas sin una computadora, luz o agua en sus viviendas, mientras se adentra a las investigaciones en informática o inteligencia artificial. “Eso también es un problema muy grande para México, cómo pretendemos enseñar informática o delitos electrónicos si ni siquiera se cuenta con necesidades básicas”, estableció.

