Egresada UDLAP explora ambulantaje con mirada artística

Por Redacción

Antes de suspender las actividades presenciales, el espacio de arte universitario La Luz de la Nevera albergó el trabajo de la egresada Sandra Flores Velázquez, titulado “Atravesar el espacio siluetas ambulantes”.

Su exposición es resultado de su proyecto de investigación artística que habla sobre el fenómeno del ambulantaje, “yo antes acompañaba a mi abuelita y a mi mamá que iban a los tianguis, entonces tengo un recuerdo bonito sobre eso” explicó en entrevista.

Sandra al ser egresada en arquitectura y contar con una maestría en antropología observa este fenómeno desde diversos puntos, “desde la arquitectura me parece que algunas veces tiene soluciones brillantes, se me hace interesante como arquitectura temporal; desde la parte de la antropología también porque es un fenómeno que es aceptado por todos los que pasamos por la calle y tanto consumimos o los esquivamos, pero nadie se queja realmente; desde el urbanismo roba parte del espacio público, impide que se dé un buen tráfico, todos esos fenómenos se me hacen interesantes, pero a la vez son problemáticas”, comentó.

Sandra Flores está interesada en el urbanismo y el bordado, tiene una amplia carrera dentro del ámbito artístico, ha realizado talleres y estancias artísticas en lugares como Rusia, España y Finlandia, así mismo fue beneficiada con la residencia artística creada entre la UDLAP y el Centro de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca, y el Programa de Estimulación a la Creación y Desarrollo Artístico.

La Luz de la Nevera se ubica en HU 302, es un proyecto abierto a todos los estudiantes y artistas de la UDLAP, no sugiere una temática en específico y busca ser un espacio de expresión y convivencia. Si está interesado en participar en este espacio consulte los requisitos enviando un correo a la dirección siglinde.langholz@udlap.mx

Te recomendamos