Egresada UDLAP lleva su música a diversos escenarios con Ximena Sariñana

Lulú Bulos, egresada de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), paso a paso busca consolidar su carrera artística y compartir su particular estilo de hacer música; entre tanto este camino la ha llevado a convertirse en tecladista de Ximena Sariñana, con quien junto a un gran equipo de músicos ha recorrido diversos escenarios en el país y el mundo.

La oportunidad de trabajar con Ximena Sariñana y recorrer los escenarios más importantes de estados como Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Chiapas, Guanajuato, Nuevo León, y Jalisco, surgió gracias a una audición en la que después de dos fases, Lulú Bulos quedó seleccionada para ser parte del equipo.

“Ha sido una experiencia increíble. Desde que empecé a acercarme más al mundo de la música admiré a Ximena y ahora ser su tecladista y formar parte del equipo es un honor, he aprendido muchísimo y tengo más claro lo que quiero para mi carrera musical”, precisó.

Sin duda, esta experiencia inició con el pie derecho ya que, en febrero de 2022 ante el arranque de la nueva gira de Sariñana Amor Adolescente, Lulú Bulos vivió su primer concierto como parte de este equipo en uno de los recintos más importantes del país: el teatro Metropólitan.

“Mi primera experiencia con Ximena fue realmente especial porque me tocó el inicio de una nueva gira, así como montar nuevas canciones que ninguno de ellos había tocado en vivo. Siento que fue algo muy grande y bonito, hubo mucha preparación previa que disfruté cada segundo”, expresó.

Así pues, con una carrera que apenas empieza, la compositora y cantautora Lulú Bulos, está iniciando una importante etapa musical, ya que tras un año de trabajo junto al productor Pablo Cantú, lanzó el primer sencillo de su primer material discográfico producido por Estudios Codependiente en Ciudad de México. Limbo, su recién estrenada pieza está lista para llegar a los oídos de todos, “para mí esto es muy importante porque ya empecé a dejar un poquito de mi sello musical, es un trabajo que le estoy poniendo muchísimo cariño y que estoy trabajando con un buen equipo”, compartió la egresada UDLAP.

Lulú Bulos se ha caracterizado por mostrar su pasión y amor por la música desde temprana edad, así como en su paso por la Licenciatura en Música en la UDLAP. Sólo por mencionar algunos de sus proyectos, ha colaborado y lanzado piezas como Humanidad, un trabajo realizado con miembros de la comunidad UDLAP, y canciones como Nunca te olvido, en colaboración con Mi sobrino Memo. Asimismo, en 2020 ganó el premio para “Mejor Sonido/Música” en el Oklahoma Cine Latino Film Festival: “me veo haciendo cosas multidisciplinarias y en un concepto completo que no sólo se quede en lanzar un sencillo o un EP, sino llevar toda una experiencia al escenario, no solo sonoramente si no visualmente”, concluyó.

Si deseas conocer más sobre Lulú Bulos, su trayectoria artística y la experiencia como estudiante de la UDLAP, visita el siguiente enlace: https://youtu.be/7GtP3n4nYVs

Por: Redacción

Editor: Iván Betancourt

