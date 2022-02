Egresada UDLAP presenta proyecto en XX Bienal Meeting

Karen Gazca Vázquez, egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó su proyecto sobre autodiscriminación condicional en modelos no humanos, en la XX Bienal Meeting of the International Society for Comparative Psychology (ISCP), el congreso más importante a nivel internacional de esa área de la psicología.

A raíz de su inclusión en el Programa de Honores de la UDLAP en 2017, la Lic. Gazca Vázquez comenzó una investigación sobre las capacidades del pez cebra, posteriormente se aplicaron diferentes instrumentos y se hicieron ensayos piloto para llegar a una primera conclusión, sobre si podría haber una autodiscriminación condicional en ese modelo animal, es decir la autoconciencia de este ser vivo, pero de forma aprendida.

“Se busca que, teniendo ciertas bases, se pueda llegar a una investigación de cómo funciona la conciencia en especies más grandes y en seres humanos, así como conocer las estructuras que funcionan en este proceso proceso”, explicó la egresada en Psicología Clínica.

En este primer avance del proyecto se cumplió parcialmente la hipótesis, de que algunos de los modelos sí aprendieron a autodiscriminarse y otros no. Sin embargo, dadas las condiciones de la pandemia no se pudieron hacer ensayos a profundidad, los cuales sumaran a la investigación. Por lo tanto, la Lic. Karen Gazca sugirió el poder cambiar las dosis de estímulos para el futuro, los números de ensayo, variarlos y tener más sujetos de estudio, con la finalidad de obtener una conclusión más precisa.

La investigación de la egresada de la UDLAP fue propuesta a la Sociedad Internacional de Psicología Comparad, para presentarse como un póster digital en su reunión bienal en línea a finales de 2021, para lo cual grabó un video explicativo de su proyecto de dos minutos y tuvo una sesión de videoconferencia para presentar sus resultados a los participantes del congreso.

“Me sentía muy nerviosa por ser estudiante de licenciatura, estar con grandes ponentes, no saber qué me iban a preguntar, si iba a contestar bien; pero después me di cuenta que fueron años de trabajo, entonces me sentía orgullosa de que se pudiera presentar y otras personas pudieran conocerlo”, expresó.

Cabe resaltar que la International Society for Comparative Psychology está encargada de guiar la psicología comparada, aquella donde se usan especies no humanas para conocer las bases de la conducta; las investigaciones efectuadas y el darlas a conocer a todo el planeta. Entretanto el proyecto de Karen Gazca está planeado para presentarse como un artículo, añadiendo los resultados obtenidos en su proceso de tesis.

