Egresada UDLAP promueve la inclusión y calidad de vida de niños con discapacidad

“Hablar de inclusión en nuestro país sigue siendo un tema muchas veces desconocido y también un campo de acción muy grande. Nos queda mucho por hacer, pero también vamos dando grandes pasos”, compartió Verónica Acevedo Pacheco, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien a través de Annur Fundación A. C. se dedica a mejorar la calidad de vida de niños con discapacidad y en condiciones vulnerables que difícilmente tienen acceso a espacios diseñados para ellos.

Gracias a su labor como fundadora y directora de Annur Fundación A. C. y su destacada carrera, en el 2019 Verónica Acevedo Pacheco fue reconocida como Ciudadana del Año por Grupo Salinas, un reconocimiento que año tras año busca gente que, a través de su trabajo, sus proyectos o su ejercicio diario, incida en la vida de las demás personas. “Para mí fue una gran sorpresa. Es muy bonito cuando la gente pone los ojos en este proyecto y motiva a los demás para hacer cosas que puedan cambiar la vida no sólo de uno mismo, sino de los que están muy cerca de nosotros y muchas veces se nos olvidan”. Este tipo de reconocimientos explicó, son sobre todo una motivación para la gente que tiene en mente un proyecto nuevo, “yo siempre les digo que no hay sueño pequeño, hay tantas cosas que hacer que nunca sabemos hasta donde vamos a llegar”, afirmó.

Por otro lado, la egresada de la UDLAP compartió que como asociación civil se ha enfrentado a diversos retos, uno de los principales, sin duda, ha sido la pandemia del COVID-19, ya que entre varias cosas, hizo que el seguimiento de sus pacientes tuviera que ser a través de la tecnología, pero en muchos casos no era posible por su edad. Asimismo, comentó que esta situación le generaba mucha ansiedad y estrés a las familias, por lo que “decidimos al principio hacer para cada uno de estos chiquitos un plan para casa, darle seguimiento a las familias por teléfono y sobre todo mucho apoyo psicológico”. Finalmente compartió que, con el apoyo de todo su equipo, así como de la sociedad siguen trabajando, “al final pudimos adaptarnos muy bien, hasta la fecha seguimos únicamente terapias uno a uno, no hemos regresado con los grupos que son muy enriquecedores, pero llegará el momento en que podamos estar otra vez atendiéndolos como antes” explicó.

Annur Fundación A. C. es un grupo multidisciplinario de especialistas coordinados por Verónica Acevedo, el cual se encarga de brindar un espacio en donde los niños con discapacidad en situaciones vulnerables sean tratados con respeto, empatía y profesionalidad, para que puedan descubrir y desarrollar sus habilidades. Si deseas conocer más sobre la fundación visita su sitio web

https://www.annurfundacion.org.mx/nuestra-casa.html, para conocer más sobre Verónica Acevedo egresada de la UDLAP visita el siguiente enlace: https://youtu.be/CmyFM61k0Kg

