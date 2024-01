Egresada UDLAP recibe reconocimiento a Excelencia Académica 2023 de la AMFEM

Por el esfuerzo y dedicación a su formación en la Carrera de Medicina dentro de su Institución Educativa, Sofía Anaya Sánchez, egresada de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), recibió el Premio a la Excelencia Académica en Medicina 2023, otorgado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), a todos aquellos estudiantes que obtienen el mejor promedio de su generación y que además cumplen con una trayectoria académica de excelencia.

“El premio que recibí me fue otorgado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, asociación muy prestigiosa que se encarga de regular todas las escuelas de medicina a nivel nacional para que éstas tengan cierto nivel académico”, comentó en entrevista Sofía Anaya, quien además dio a conocer que este reconocimiento se da a los mejores promedios de cada universidad asociada a este organismo, además de que explicó su proceso: “Para ser parte del concurso, la institución de la cual eres egresada te postula y el AMFEM eligen a los mejores estudiantes tomando en cuenta a los promedios más altos de la generación y a aquellos que cuenten con un currículum de excelencia”, expresó la egresada UDLAP.

Cabe comentar que este reconocimiento se entrega una vez al año y en él pueden participar egresados y estudiantes (que se encuentran realizando su servicio social en ese periodo de selección), de instituciones afiliadas al AMFEM de educación superior públicas y particulares. “Para entregar este premio la asociación sólo selecciona a dos participantes por estado, siendo yo una de ella por el Estado de Puebla”, afirmó Sofía.

Para la egresada de la Universidad de las Américas Puebla, este premio es un reflejo de su trabajo y del esfuerzo que realizó durante sus años de estudiante, el cual la llevó a salir de la carrera con un promedio de 9.6. Asimismo, expresó que la UDLAP la ayudó a lograr este reconocimiento, ya que “al final del día es la universidad la que te forma como profesional y depende del estudiante que tan lejos quiera llegar. En lo personal la UDLAP me dio las bases para estar donde estoy ahora y ser competitiva a nivel nacional”.

A decir de la egresada, desde sus inicios en la universidad siempre estuvo involucrada en el área de la investigación, enfrentándose así a diferentes oportunidades: “en 3er semestre me fui a un intercambio durante 3 meses a Estados Unidos donde puse en práctica todo mi conocimiento en medicina; posteriormente, en 5to semestre hice un verano de investigación con la Academia Mexicana de Ciencias donde realicé publicaciones; en la UDLAP participé en el Programa de Honores teniendo como mentora a la Dra. Erika Palacios; y realice mi servicio social en investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde continué realizando artículos médicos, participé en congresos, así como en diferentes actividades académicas”.

Finalmente, sobre el reconocimiento otorgado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la egresada UDLAP destacó que este tipo de premios son incentivos para que los jóvenes sean mejores estudiantes y profesionistas competitivos; es por lo anterior, que para finalizar su entrevista, Sofía Anaya Sánchez dedicó un mensaje a sus compañeros: “El camino es muy difícil y largo pero no se rindan, no tengan miedo de acercarse a sus profesores, de buscar opciones y oportunidades fuera de la universidad porque ello los ayudará a crecer como profesionistas. Recuerden que las oportunidades no llegan solas, hay que buscarlas”.

