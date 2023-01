Egresado tiene charla con alumnos de Ciencias de la Comunicación UDLAP

Hoy es un gran momento para estudiantes y recién egresados de buscar un lugar en las grandes cadenas de medios de comunicación, pues las nuevas audiencias están buscando un tipo de contenido que los jóvenes entienden mejor, por lo cual Carlos Rosado, analista de Fox Sports y ex Azteca de futbol americano de la Universidad de las Américas Puebla, exhortó a buscar oportunidades si su sueño es estar relacionado a los programas deportivos, además de que brindó algunos consejos a estudiantes de la UDLAP en una plática para ellos.

El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UDLAP ideó una charla con el otrora integrante de los Aztecas, ex jugador de la NFL y actual analista de la cadena Fox Sports, para hablar sobre sus inicios profesionales, anécdotas en eventos deportivos, consejos y todo lo que conlleva la conducción periodística del deporte.

En ella advirtió que, si bien es muy difícil entrar a un medio de comunicación fuerte, existen diferentes posibilidades de pertenecer, pues “nadie te dice que hay mucha competencia y pocos espacios, pero siempre hay una oportunidad de ir creciendo e ir relacionándote para entrar”, añadió Carlos Rosado.

Por lo anterior, lo primero que aconsejó fue entablar relaciones con diferentes personas, una buena forma de expandir el trabajo e irse abriendo puertas.

Después, no aferrarse a un solo puesto ya que dentro de los medios de comunicación existen diferentes áreas donde desenvolverse, incluso sean más entretenidos o se adopten mejor a las habilidades; por ejemplo, reportero de cancha, conductor de previos a eventos, narrador, comentarista, gente de staff o analista como es el caso del egresado de la UDLAP.

“Si juegas un deporte y quieres dedicarte al tema de la comunicación, el analista es un lugar porque tienes otra forma de verlo y la gente quiere que expliques cómo y por qué lo hicieron; pero si no jugaste también puedes ser analista, necesitas conocer a fondo el deporte y aportar contenido”.

La tercera sugerencia es diferenciarse siendo creativo al redactar una nota, haciendo la transmisión de un programa o entregando contenido diversificado de los demás; pero si no hay forma, el ex Azteca de futbol americano alentó a no darse por vencido, siempre están las redes sociales entregando la posibilidad de abrir un canal propio y enseñar el potencial; a partir de ahí los medios pueden voltear a verlos e invitarlos a unirse, tal como ha sucedido con algunos creadores de contenido.

Asimismo, el uso de redes sociales permite entender la tendencia de gustos, cómo generarlos para hacerlos atractivos y desenvolverse en un ambiente diverso, lo que significa un plus para los jóvenes pues hoy las grandes cadenas de medios generan ese tipo de contenido; un ejemplo para el egresado UDLAP es TikTok donde se hacen entrevistas en un contexto discorde a un foro o los programas en streamming, o la narración de los e-sports, una rama de conducción del hoy.

Para finalizar su plática, Carlos Rosado, ex Azteca de futbol americano de la UDLAP, destacó que lo que conlleva la conducción periodística del deporte fue el tener paciencia, ser disciplinado, trabajar fuerte y estar preparado siempre, porque nunca se sabe cuándo llegará la oportunidad y cuando esté aprovecharla.

