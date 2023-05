Egresado UDLAP crea servicio de transporte para personas con discapacidad

Atendiendo la necesidad de 22 millones de personas con discapacidad en México, el egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Sergio Ignacio Juárez Martínez, junto con su socio, desarrollaron el servicio de transporte especializado: Safe Mobility; en el cual, a través de una aplicación en un dispositivo móvil, se puede solicitar un viaje de forma fácil, cómoda y segura para ese grupo poblacional.

Hace un par de años, Sergio Ignacio Juárez Martínez se unió a Salvador Viveros para transformar vehículos ordinarios en transporte acondicionado para personas con discapacidad, primordialmente para quienes están en silla de ruedas. Este concepto surgió porque Salvador tiene una empresa de transformación de automóviles, mientras Sergio posee experiencia en tecnología; “entonces con su infraestructura, dijimos: podemos hacer que este proyecto sea moderno y accesible para todos”, asentó el Lic. Juárez Martínez.

A partir de lo anterior, los socios formalizaron Safe Mobility tras elaborar un estudio de mercado nacional, preguntando a la gente con movilidad limitada sí los servicios ofrecidos por diferentes entidades era idóneo para ellos. De igual forma los desarrolladores revisaron estadísticas del INEGI, dándose cuenta que en México hay 22 millones de personas con discapacidad.

Así “el estudio de mercado nos dijo que es algo urgente, la gente en silla de ruedas no sale de su casa porque no tiene manera de salir, entonces dependen de sus familiares, de amigos; llevándonos esto a intentar resolver este problema que existe”, explicó el egresado de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la UDLAP.

Para la resolución del inconveniente, Safe Mobility tiene dos aristas: los conductores, quienes manejan una unidad bajo ciertas especificaciones como cámaras de video al interior para seguridad, rampa, sistemas de ascenso asistido y de retractores, más los puntos de un automóvil ordinario. La otra son los usuarios, que pueden pedir un viaje corto o de larga distancia único, recurrente o programado.

“La idea es que ellos no se preocupen, ni sus familiares, no tienen que bajarse de su silla de ruedas porque entran directamente al vehículo, entonces no los tienes que estar manipulando y potencialmente lastimarlos”, reveló el Lic. Sergio Ignacio Juárez.

Finalmente, cabe resaltar, que, teniendo unidades en Puebla, aunado a las pretensiones de finales de este año estar en Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y de estar también en Guadalajara, Monterrey, Quintana Roo y Nayarit para el 2024; este proyecto fue presentado en la UDLAP Pitch Night 2022, iniciativa/certamen que tiene como objetivo apoyar a estudiantes y egresados de las licenciaturas de negocios de la propia casa de estudios, para impulsar startups.

Para saber un poco más de esta empresa puede visitar: https://www.safemobility.mx; ahí se puede obtener información detallada sobre su uso, contacto, acondicionamiento de automóviles y más.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

