Egresado UDLAP estará en eMerge Americas Startup Showcase

La Universidad de las Américas Puebla tendrá una representación en el eMerge Americas Startup Showcase 2022, a efectuarse en Miami, Florida el 18 y 19 de abril; gracias al proyecto Safe Mobility del egresado Sergio Juárez, ganador del UDLAP Pitch Night.

El Departamento de Administración de Empresas de la UDLAP realizó la edición 2022 del Pitch Night, una iniciativa de apoyo a egresados de licenciaturas de negocios para impulsar a sus startups. Para esta ocasión participaron proyectos de distinto índole, siendo finalistas solo cinco de ellos: Comp_OX de Luis Gerardo Carvajal, Planta-Alta de Antonio Vázquez, KaxaNuk de Arturo Aguilar, Safe Mobility de Sergio Juárez y XSISI de Santiago del Castillo. “Todos los proyectos presentados pasaron un proceso de selección con requisitos específicos y contaban con los elementos para ser considerados como el ganador: uso de tecnología, escalabilidad y modelos de negocio rentables, sin embargo, el factor social fue el que le dio el impulso final al ganador”, explicó el Dr. Francisco Gabriel Rodríguez, profesor de Administración de Empresas de la UDLAP.

Justamente el proyecto ganador del certamen fue Safe Mobility, el cual busca apoyar a gente con alguna discapacidad, para ser transportada a través de vehículos especialmente adaptados a sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad, esto mediante una aplicación que solicita un vehículo especial, similar a un servicio de transporte de paga. “Estamos emocionados y agradecidos por confiar en nosotros; vamos a hacer lo posible para llevar adelante a mi alma mater y para enseñarle al mundo que tenemos que comenzar a ver áreas de oportunidad de gente que no la tiene, que no puede salir de su casa porque está en silla de ruedas y que hay maneras de poder integrar esta gente que necesita ayuda”, expresó Sergio Juárez, creador del proyecto y egresado de Administración de Empresas de la UDLAP.

Al ser nombrado primer lugar del UDLAP Pitch Night, Sergio Juárez participará directamente en el eMerge Americas Startup Showcase 2022, un programa de varias semanas que culmina con una competencia entre 100 startups de nivel internacional, frente a los principales capitalistas de riesgo, empresas corporativas, funcionarios gubernamentales, medios de comunicación y jueces; cuyo premio es una inversión de 400 mil dólares. “Sergio es un emprendedor que pasó 30 años viviendo en Holanda, cuenta con experiencia en el ramo de la transportación y la movilidad asistida, (aunque) necesitará pulir su presentación estoy seguro de que tendrá una muy buena oportunidad de hacer un papel digno”, manifestó el Dr. Rodríguez González.

Cabe resaltar que en la ceremonia de premiación del UDLAP Pitch Night estuvieron presentes la Dra. Juana Cecilia Trujillo, directora del Departamento de Administración de Empresas; el Dr. Luis Alberto Barroso, director de Posgrado; y el Dr. Luis Ricardo Hernández, director de Investigación y Posgrado de la propia casa de estudios. Además de la Dra. Gabriela Geron, director of Partnerships, Innovation, and Communications Hemispheric & Global Affairs of the University of Miami como invitada especial, quien congratuló a los participantes sin importar cual fuera el resultado, los invitó a continuar con sus proyectos porque lo presentado estuvo increíble. “Felicidades Sergio, te esperamos aquí en Miami. Vas a tener acceso es ser parte de un bootcamp especial y tener el networking, compartir la idea y enriquecerla es lo que crea el eMerge Americas”, agregó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

