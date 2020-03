Ejército administrará 10 hospitales para atender a personas con COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador sumó una tarea más al Ejército y la Marina para la atención de la epidemia de COVID-19. En un mensaje en redes sociales, anunció que administrarán diez hospitales recién terminados para que, en caso de que se requiera que entre el Plan DN-III, atiendan a pacientes enfermos de coronavirus.

“Estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el marco, en el contexto de la aplicación, si es necesario, del Plan DN-III, para que tanto el Ejército como la Marina nos vengan a reforzar”, explicó desde un hospital de Oaxaca.

El Ejecutivo explicó que las unidades médicas están recién terminadas, pero les faltan materiales y equipo médico, por lo que instruyó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que entregue recursos a a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ello.

“Estoy instruyendo a la Secretaría de Hacienda para que se le entregue presupuesto al Ejército, así como este hospital nuevo, tenemos aproximadamente 10 que están terminados, pero no están equipados, que están terminados y equipados, pero faltan los médicos, los especialistas”, aseguró el mandatario federal.

Sin adelantar vísperas, nos estamos preparando para enfrentar la etapa crítica del #coronavirus. pic.twitter.com/kEhX1FCDRk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2020

López Obrador detalló que habrá dos formas de atender a la población, por un lado con todos los centros de salud públicos y por el otro los que tendrá a su cargo el Ejército, e insistió en pedirle a la población mantener la calma.

Señaló que “sin adelantar vísperas” se están preparando para enfrentar la etapa crítica del COVID-19 y que cuidarán que no se caiga mucho la economía. En el evento de esta mañana, también en Oaxaca, reconoció que ya se estaba sintiendo la crisis económica por esta epidemia.

“Nosotros no queremos que el pueblo sufra, no queremos que nadie pierda la vida, estamos trabajando profesionalmente y también cuidando que no se nos caiga mucho la economía, porque vamos a salvar este obstáculo del coronavirus, pero no queremos que nos quede la economía muy deteriorada”, mencionó.

El presidente recordó que ayer sostuvo una conversación con su homólogo estadounidense Donald Trump y que le pidió que en cuanto termine la emergencia sanitaria se apuren para que ya entre en vigor el T-MEC.

Fuente: Expansión política

Te recomendamos