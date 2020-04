El 70% de poblanos teme contagiarse de coronavirus

Por Itzeli Zamora

Un 70% de poblanos teme contagiarse de Coronavirus y sólo el 7% reconoció que no dejará de asistir a lugares públicos, además que el 54% considera que no hay personas infectadas en su entorno, esto de acuerdo a datos que arrojó un sondeo de opinión sobre el Coronavirus que realizaron estudiantes de la Escuela de Negocios y de la Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP.

A pesar que el Gobierno Federal decretó el inicio de la fase 2 por la pandemia del COVID- 19, en el sondeo que se realizó a mil 570 personas de forma digital a través de 24 reactivos de los cuáles seis reactivos fueron tomados de la Consulta Mitofsky, se detectó que un 19% no usará cubreboca, 4% asistirá a lugares con aglomeración de personas, 2% no usará gel, 2% no se lavará las manos muchas veces y 1% no evitará saludar de mano o beso.

Mientras que un 54% considera que NO hay personas infectadas en su entorno, de este sector el 62% de los encuestados sólo tiene educación básica mientras que el 47% cuenta con educación media superior o mayor.

Respecto al comportamiento que las empresas ante las recomendaciones de la Secretaría de Salud y el decreto federal para la suspensión de actividades, dependiendo del giro al que se dedique; el 72% señaló que las empresas no han tomado medidas sanitarias, el 17% no recibirá un pago sino cumple con su jornada laboral, al 8% le bajaron el sueldo y el 3% fueron despedidos de sus lugares de trabajo. Además, el 35% de poblanos al interior del Estado no están recibiendo ningún tipo de apoyo por parte de las empresas.

El profesor de la facultad de Mercadotecnia, Mauro García Domínguez y los alumnos, Deyaney Pérez Aragón y Agustín Águila Juárez, estudiantes de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios UPAEP dieron a conocer que este sondeo se realizó de forma digital con una muestra de mil 570 personas en el país, de los cuales el 44 por ciento fueron poblanos logrando detectar la percepción de la población.

Te recomendamos: