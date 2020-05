El 90% de las llamadas por violencia contra las mujeres son falsas: López Obrador

Por Redacción

El presidente López Obrador aseguró este viernes que el 90 por ciento de las llamadas de emergencia para denunciar violencia contra las mujeres son falsas, pero que su gobierno seguirá protegiendo al sector del problema.

“Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a mal interpretar, porque muchas veces sacan de contexto lo que digo, el 90 por ciento de las llamadas son falsas”, dijo el presidente.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró el tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país se trata todos los días con su gabinete de seguridad.

Cabe destacar que, de acuerdo con el SESNSP, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19 mil 183 en enero a 26 mil 171 en el mes de marzo.

Con información de El Universal.