El conductor Esteban Arce da positivo al coronavirus

Hey !!! Hola ! La recuperación está siendo lenta , pero vamos avanzando . Cada día va siendo mejor que el anterior . Gracias a todas las personas que han estado al tanto , mi corazón está lleno de amor y mucho optimismo. Bendiciones para ustedes y sus familias ! Todo en la vida pasa , recordemos que nuestra única constante es el cambio . Así que vamos para adelante ! ❣️💓✨🙌💫