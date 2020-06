Por Patricia Flores

Personal de Protección Civil y Bomberos fueron agredidos por vendedores de carnitas, luego de que fueron reconvenidos por el director de la corporación, Juan Carlos Salazar Ferman, para que cumplieran con las medidas de sanidad y se retiraran del lugar.

La casa ubicada en la calle 3 Oriente 709 fue donde se dieron los hechos. Uno de los vendedores mostró un cuchillo de forma amenazante a los funcionarios, mientras que otro jaló a una de las vulcanos.

¡INCREÍBLE! "El Covid es mentira! gritan dueños de carnitas en Tehuacán



Vía Patricia Flores pic.twitter.com/M8k2QnYJXU — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) June 17, 2020

Además señalaron que el Covid-19 no existe y que sólo buscan infundir miedo. “Yo no sé cómo es posible que crean que están enfermos, los enfermos somos nosotros que estamos pensando en esa enfermedad. No hay enfermedad por el amor de Dios”, dijeron.

Para evitar que la situación se saliera de control fue necesario que llegara la Policía Municipal. Salazar Ferman adelantó que se pedirá la intervención de direcciones como Desarrollo Urbano y Salud, pues amerita clausura del lugar.

