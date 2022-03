El Cuauhtémoc no puede volverse cantina: gobernador

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que no permitirá que el Estadio Cuauhtémoc se vuelva “una cantina”, por lo que citará a la directiva para que dé una explicación y “si no entienden” se cancelará la concesión del inmueble.



Esto ante los videos que se difundieron de personas consumiendo bebidas alcohólicas en uno de los palcos del estadio después del partido del Puebla contra Santos, el pasado 18 de marzo.



En entrevista, tras encabezar la ceremonia conmemorativa al 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el mandatario poblano señaló que lo ocurrido está fuera de lo acordado con el Club y los concesionarios del inmueble sobre las nuevas medidas para garantizar la sana convivencia en los partidos de fútbol.



Refirió que ninguno de los palcos, ni la zona denominada como Corona Lounge deben usarse para que después del encuentro se consuma alcohol, ya que no “es una cantina”.



Por ello, dijo que citará a una reunión a los directivos del club y a los concesionarios del estadio para “poner un alto” y de seguir comportamientos de este tipo, advirtió que se les podría retirar la concesión.



“Si hay evidencias de que esto ocurrió, no lo vamos a permitir, los palcos no son zonas de tolerancia, son espacios de privilegios que determinadas personas pueden pagar (…) ni el estadio se puede volver una cantina, citaré a los concesionarios para poner un alto, ¡qué se creen, no entienden que esto no va a poder seguir siendo así!”, aseveró.



Barbosa Huerta indicó que los “peligrosos” no son la porra, si no “los borrachos” que causan desorden porque son tolerados.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

