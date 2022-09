El DAP en Puebla capital va si el PAN lo respalda en el Congreso

Para que el Ayuntamiento de Puebla pueda cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en el 2023, será necesario que el alcalde Eduardo Rivera Pérez cuente con el respaldo de toda la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado.



Así lo adelantó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien advirtió que el grupo legislativo de Morena no autorizará el ingreso si los diputados y diputadas panistas tampoco apoyan al edil de su partido político.



En conferencia de prensa este martes, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que todos los gobiernos municipales que busquen cobrar el DAP el próximo año, deberán incluirlo en sus respectivas Leyes de Ingresos.



En ese sentido, indicó que los legisladores aprobarán dicho gravamen siempre y cuando los Ayuntamientos implementen la misma fórmula que fue avalada para el Ejercicio Fiscal 2022, con el objetivo de regularizar el cobro y efectuarlo de manera legal.



Sin embargo, puntualizó que el gobierno de la capital poblana –encabezado por el edil Eduardo Rivera– también deberá generar consensos para que el PAN vote a favor del DAP; de lo contrario, el Congreso podría volver a rechazarlo, tal como sucedió el año pasado.



“Si está dentro de los parámetros, dentro de los marcos de la legalidad, por supuesto que tendremos que ir caminando y analizándolo. Pero también necesitamos que ese consenso lo lleve su propia bancada (…) si los diputados de su bancada no están de acuerdo ¿por que nosotros tendríamos que estar de acuerdo?”, expresó.



El 24 de diciembre del 2021, la mayoría del Pleno del Poder Legislativo votó para que los Ayuntamientos de Puebla, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula –gobernados por alcaldes panistas– no cobraran el DAP en el 2022, bajo el argumento de que cuentan con una recaudación robusta y no requerían de más ingresos.



Contrario a la suerte que corrieron los tres municipios más importantes de la zona conurbada, los diputados locales autorizaron el cobro del DAP en 144 de los 217 ayuntamientos del estado.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

