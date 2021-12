El festejo de Eduardo Rivera

“Tenemos causa y rumbo” fue el mensaje central del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en la reunión que sostuvo el pasado sábado con panistas del estado en el salón social Las Tres Marías.

Liliana Ortiz, Ana Teresa Aranda, Humberto Aguilar, Francisco Fraile, Rodrigo y Susana Riestra, Guadalupe Arrubarrena, Matías Rivero, Ana María Jiménez, Blanca Jiménez, Jesús Zaldivar y Roberto Grajales cerraron filas de cara a la sucesión de la nueva dirigencia estatal que será presidida por Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro.

A pesar de la advertencia de Genoveva Huerta al líder nacional del PAN, Marko Cortés, respecto a impugnar en tribunales la elección interna, su premio de consolación fue el nombramiento dentro de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del partido, por lo que su etapa como presidenta estatal es capítulo casi cerrado.

Una vez ¡Muerto el rey, viva el rey! comenzará a escribirse una nueva historia con el grupo de Eduardo Rivera. ¿Hacia dónde va el PAN? Hacia la reconfiguración como la fuerza política que –en alianza– puede arrebatar a Morena nuevas posiciones políticas.

Los morenovallistas, que aún respiran por la herida, tratarán de mermar el liderazgo natural de Rivera Pérez, pero la política es negociación de modo que aún hay acuerdos que podrán suscribirse con el cambio en la presidencia estatal y cuando lleguen las definiciones electorales.

Panistas, priistas, perredistas y demás partidos, saben que Eduardo Rivera es claro contendiente por la gubernatura de Puebla y, la alianza electoral “Va por México” podría cobijarlo nuevamente dependiendo de las circunstancias rumbo al 2024.

Previo a la elección del 6 de junio, Eduardo Rivera concedió una entrevista a ContraRéplica Puebla y retomo dos preguntas esenciales sobre su futuro político:

Hablemos del 2024… Ganar la alcaldía te pondría en medio de la sucesión en Casa Aguayo y en ese lapso aparecerán alianzas y traiciones ¿Te preocupan?“En el balance de mi vida personal y política, la traición está a la vuelta de la esquina y hay que entenderlo así porque pareciera ser parte de la naturaleza de muchos actores políticos; sin embargo, cuando actúas haciendo las cosas bien puedes seguir avanzando.“Lo importante es estar concentrado en la alcaldía de Puebla, porque llegar al cargo y empezar a distraerse en un futuro lejano es un error político y psicológico. La clave es trabajar bien en tu camino “A” para cuando llegue el momento de tomar una decisión, decidirás si te alcanza o no para un camino “B”. Hacer lo contrario es desastroso”.

¿Pero no hay político que no quiera ser gobernador de su estado. Tú quieres ser gobernador de Puebla?“Por el momento no. Quiero ganar el 6 de junio y quiero hacer un buen gobierno de la ciudad y luego vendrán tiempos para tomar decisiones”.Eduardo Rivera vive su mejor escenario político, por eso su frase: “Tenemos causa y rumbo”, retumba dentro y fuera de Acción Nacional.

Por Patricia Estrada