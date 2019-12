El gobierno actual se construyó a partir de un hecho sangriento: Genoveva Huerta

“Aplazar el resultado de la tragedia ocurrida el 24 de diciembre es darle el tiro de gracia a la credibilidad gubernamental. Es, sin duda alguna, asesinar la verdad”. Así lo manifestó la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, al referir que el Estado se perfila hacia la construcción de una gran mentira, de una historia llena de engaños.

A casi un año del deceso de la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, la dirigente indicó que el gobierno federal ha pospuesto el resultado de las investigaciones para ganar tiempo y fabricar un relato inverosímil: “un cuento en el que no existirán responsables”.

“Mes con mes el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió las versiones, primero dijo que todo estaba en orden, y en el último reporte dejó entrever que el helicóptero presentaba fallas. ¿Cómo creerle a alguien que ha manipulado la verdad durante un año?”, cuestionó.

Huerta Villegas agregó que el gobierno federal pretende burlarse una vez más e insultar la memoria de los fallecidos al presentar sólo un “avance” de las investigaciones y no el resultado final de las mismas: “Ojalá y este martes no ocurra este escenario, de lo contrario terminará por supultar la credibilidad institucional”.

Reiteró que el gobierno del estado es cómplice en esta historia, pues debió ser el principal interesado en conocer la verdad, pero “lo único que ha hecho público es su odio y su rencor hacia Alonso y Moreno Valle”.

La dirigente estatal enfatizó que la sociedad no debe olvidar que el gobierno de Barbosa se construyó a partir de un hecho sangriento que no puede ni debe quedar impune: “Nuevamente alzamos la voz para exigir una respuesta coherente, no una historia que falte a la verdad”.

Finalmente, y para rendir un homenaje a quienes transformaron el estado, Huerta Villegas invitó a la ciudadanía a asistir a la misa que se celebrará el próximo 24 de diciembre en el Santuario Gudalupano del Seminario de Puebla en punto de las 10:00 am., en el que estarán presentes distintas personalidades del panismo nacional, entre ellos el dirigente Marko Cortés.

Por: Redacción

