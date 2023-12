“El Grinch” canta “Que Lloro” de Sin Bandera en la calle y se viraliza

La magia de la Navidad comienza a llenar las calles y es por esto que un joven disfrazado como ‘El Grinch’ se animó a cantar en plena calle.

En Tik Tok, el usuario @slzoficial compartió un video donde el villano de la Navidad canta el éxito ‘Que Lloro’, una de las canciones más exitosas de Sin Bandera, en un local de cervezas de un tianguis.

El video, además de viralizarse, atrajo reacciones divertidas en los comentarios de la publicación como: “Mi psicóloga: todos los sueños tienen una explicación. Mis sueños:…”, “esa no porque tengo saldo”, “Esa no que lloro“, “que manera tan personal de arruinar mi navidad… recordándome que no la voy a pasar con ella”.

Víctor Ramírez tiene 54 mil seguidores y no es la primera vez que canta en la calle vestido de El Grinch, pues en su cuenta de TikTok @victorwonka1410 comparte clips cantando mientras trabaja en un puesto de micheladas, en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán.

