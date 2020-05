El nuevo iPhone sin puertos podría llegar en 2021

Apple podría lanzar el primer iPhone sin puertos en 2021, según una nueva filtración de la cuenta de Twitter Fudge, que el mes pasado reveló supuestos detalles del ‌nuevo iPhone 12‌ Pro, incluido el escáner LiDAR.

Según el tuit, la próxima generación de iPhone que se lanzará en otoño, seguirá teniendo un puerto Lightning para la carga y el traspaso de datos, en vez de contar con un puerto USB-C.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 series

La cuenta detalla que, si bien han existido prototipos de iPhone 12 con USB-C, finalmente no han pasado a la fase de producción.

Sin embargo, en 2021 vendría el cambio importante, pues el ‘iPhone 13’ ya no tendría ningún tipo de conector externo, combinando la carga inalámbrica y un sistema Smart Connector sin puerto para la transferencia y sincronización de datos, detalla Fudge en otro tuit.

for clarification, smart connector thing on 13 series wont be the intended way to charge. Youll be expected to go wireless charging mainly. D6x series (iphone 13 series) hasnt really begun proper development yet so iphone magsafe more of a plan atm. Portless is coming either way