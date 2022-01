¡El poblano Santiago Gómez va a los Yankees de Nueva York!

Finalmente el salto de calidad llegó para el poblano Santiago Gómez.

El prospecto de los Pericos de Puebla tiene 17 años y finalmente formará parte de la organización de los Yankees de Nueva York.

El prospecto poblano de los Pericos de Puebla, Santiago Gómez, oficializó su firma con los Yanquis de Nueva York.

Con 17 años, Gómez el infielder comenzará en República Dominicana su camino rumbo al mejor beisbol del mundo.

“Agradezco inmensamente a Eudis Taveras, él me forjó en el infield, y gracias a ello los Pericos de Puebla me firmaron y, también gracias a la Academia de los Pericos que me dio la proyección para esta firma con los Yankees de Nueva York”, declaró el jugador el pasado 29 de junio tras anunciarse como prospecto del equipo neoyorquino.

#Deportes | ¡ORGULLO POBLANO! 👏🏻

Con 17 años de edad, Santiago “Gallito” Gómez quien forma parte de los @Pericos_Oficial cumplirá el sueño de ser parte de la organización de los Yankees de Nueva York.



Vía @HuberNarrador 💥 pic.twitter.com/b48mAPXvY4 — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) January 19, 2022

Por Huber García

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: