Elia Tamayo, mamá de niño asesinado en Chalchihuapan, apoya reabrir caso

Por Roberto Castillo

Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, joven asesinado hace 6 años con una bala de goma en Chalchihuapan, agradeció al gobierno del estado retomar el caso y exigió justicia contra los funcionarios implicados.

La madre de José Luis aseguró que esperaban un cambio en el gobierno estatal para retomar su exigencia, pues ya contabilizan tres muertes más por agresiones en su comunidad.

El 20 de julio la madre de familia encabezará una mesa de diálogo vía internet en la que se analizarán las causas de las agresiones y el estatus de la ley orgánica municipal. Asimismo, la familia celebrará una misa el 19 de este mes, en memoria de José Luis, quien tenía 13 años.

Los afectados piden respuesta de los funcionarios que laboraban en aquél entonces, quienes serían el ex secretario de seguridad pública Facundo Rosas, el ex procurador general de justicia del Estado, Víctor Carrancá Bourget y el ex consejero jurídico, Juan Pablo Piña Kurczyn.

Por su parte, el asesor jurídico Hilario Gallegos, exigió un alto a la represión y la libertad inmediata los presos políticos de Amozoc.

Elia Tamayo exige justicia al gobierno estatal por el asesinato de su hijo en Chalchihuapan, donde recibió una bala de goma en la cabeza



Vía ⁦@RoverCastillo⁩ pic.twitter.com/EDIpYXJgJF — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) July 9, 2020

Te recomendamos