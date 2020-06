Eligen a México como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU

México se integra al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como miembro no permanente del grupo, tras obtener el respaldo de 187 naciones que conforman al organismo multilateral, lo que se traduce como un “gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo”, según palabras de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), quien emitió la noticia a través de Twitter.

En el pasado, México ya ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que la decisión tomada el miércoles en la Asamblea General significa el regreso del país al selecto grupo de trabajo. India, Noruega e Irlanda también fueron elegidos para el periodo 2021 y 2022, mientras que Canadá volvió a perder la postulación. Por parte de África, Yibuti y Kenia se debatirán en una segunda ronda el jueves.

Thanks to all Delegations for the support to Mexico 🇲🇽 to the Security Council 2021-2022 and to ECOSOC 2021-2023. Gracias !!!! pic.twitter.com/2C58EOtf0h