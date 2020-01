Eliminan a tres aspirantes a Fiscalía por documentos incompletos

Por Vera Fernández

Por incumplir con la documentación requerida en la convocatoria, tres aspirantes fueron desechados del proceso para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que sólo 13 candidatos pasarán al siguiente filtro.

Así lo informó la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso Local, María del Carmen Cabrera Camacho, quien precisó que el nuevo listado será turnado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Juan José Rodríguez Sánchez, Israel Eugenio Jiménez López y Miguel Ángel Martínez Escobar, son los perfiles que quedaron fueran del proceso, ya que no presentaron la constancia de no inhabilitados y de no antecedentes penales, entre otros.

Por lo anterior, los integrantes de la comisión aprobaron una lista de sólo 13 aspirantes, en la que se encuentra el actual encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera Bernal.

En ese sentido, la diputada Cabrera Camacho precisó que lo procedente será enviar el listado de aspirantes a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para que el próximo martes sea votado por el Pleno del Poder Legislativo.

Luego de avalarse el acuerdo por los 41 legisladores, éste será enviado al gobernador Miguel Barbosa Huerta, a fin de que elija a la terna de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.

