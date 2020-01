Ellos son los primeros ganadores de la 77 entrega de los Golden Globes

La ceremonia de entrega de los 77 los Golden Globes se lleva a cabo este domingo.

Votados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), los Globos de Oro abren este domingo la temporada de premios para reconocer los mejores trabajos del año en cine y televisión durante una gala presentada por el ácido humorista Ricky Gervais, que sumará su quinta vez como anfitrión de estos galardones.

“Les encantará saber que es la última vez que presento esta gala, así que ya me da igual todo. Es broma, es broma…”, dijo Gervais nada más comenzar con un monólogo que arrancó con fuerte ironía al bromear desde con el racismo de la industria cinematográfica como con “Baby Yoda” y el actor Joe Pesci.

‘Marriage Story’, con seis candidaturas, parte como favorita en las categorías de cine por delante de ‘The Irishman’ y ‘Once Upon a Time… in Hollywood’, que tienen cinco nominaciones por cabeza.

‘1917’, ‘The Irishman’, ‘Joker’, ‘Marriage Story’ y ‘The Two Popes’ se enfrentarán por la estatuilla a la mejor película dramática, mientras que ‘Jojo Rabbit’, ‘Knives Out’, ‘Once Upon a Time… in Hollywood’, ‘Rocketman’ y ‘Dolemite Is My Name’ competirán por el reconocimiento a la mejor cinta de comedia o musical.

Aquí están los ganadores de esta entrega de premios.

Ellen DeGeneres obtuvo el premio Carol Burnett por su trayectoria en televisión.

Ellen DeGeneres (@theellenshow) – Recipient of the Carol Burnett Award. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes pic.twitter.com/HEr7hFHseg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

‘Parasite’, de Corea del Sur, fue la Mejor película en lengua extranjera.

Parasite (South Korea) – Best Motion Picture – Foreign Language. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes pic.twitter.com/rRSi89ZJBH — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Phoebe Waller-Bridge como Mejor actriz en una serie de televisión musical o de comedia por ‘Fleabag’.

Congratulations to Phoebe Waller-Bridge – Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy – Fleabag (@fleabag). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/kpvpPDnaVj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

‘Succession’ como Mejor Serie de Drama de Televisión.

Congratulations to Succession – Best Television Series – Drama. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZBTEAMBA1V — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Stellan Skarsgård como Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión por “Chernobyl”.

Congratulations to Stellan Skarsgård – Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television – Chernobyl. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/LjcHtUm4sD — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Russell Crowe como Mejor actor en una serie limitada o película para televisión por “Loudest Voice”.

Congratulations to Russell Crowe (@russellcrowe) – Best Performance by an Actor in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television – The Loudest Voice. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/1L7xP9sKRT — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Ramy Youssef como Mejor actor en una serie de televisión musical o de comedia por ‘Ramy’.

Congratulations to Ramy Youssef (@ramy) – Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy – Ramy. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/idWiAoA3Kk — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Quentin Tarantino por Mejor guión por “Once Upon a Time…in Hollywood”.

Congratulations to Quentin Tarantino – Best Screenplay – Motion Picture – Once Upon a Time… in Hollywood (@OnceInHollywood). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/m4fLGRPzCw — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

‘Missing Link’ fue la Mejor película animada.

Congratulations to Missing Link – Best Motion Picture – Animated. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/I1HFoqbGR7 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Patricia Arquette como la Mejor actriz en Miniserie o película para la televisión por ‘The Act’.

Congratulations to Patricia Arquette (@PattyArquette) – Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television – The Act (@TheActOnHulu). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/8g2E9eOLlx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

