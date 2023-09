Acusan a Elon Musk de “sacrificar” monos con implantes de Neuralink

El empresario, Elon Musk, enfrenta una demanda por una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, por provocar la muerte de al menos 12 monos con implantes de Neuralink.

De acuerdo con la demanda, la empresa Neuralink, sacrificó al menos 12 monos para desarrollar un proyecto de implantes cerebrales, los cuales están destinados a tratar lesiones neurológicas y de la médula espinal.

La acusación atiende a una publicación hecha por Musk, en su cuenta de X, donde comentó que “ningún mono ha muerto”; el Comité de Médicos afirma que el empresario cometió fraude y mintió en sus declaraciones.

No monkey has died as a result of a Neuralink implant.



First our early implants, to minimize risk to healthy monkeys, we chose terminal moneys (close to death already),