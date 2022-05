Elon Musk levantará veto a Donald Trump en Twitter

El virtual nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, anunció que revertirá el veto que existe en la red social hacia el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Elon Musk anunció este 10 de mayo de 2022 que la restricción se levantará cuando se realice la operación de compra de Twitter.

Durante la conferencia “Future of the Car”, de FT Live, dijo que las prohibiciones deberían ser aplicadas solo para cuentas bots, estafas o cuentas spam y expresó que no le pareció correcto silenciar a Donald Trump.

“Creo que fue un error, porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”, declaró

Donald Trump fue expulsado de Twitter el 8 de enero de 2021, acusado de incitar a la violencia ocurrida en el ataque al Capitolio por sus seguidores el 6 de enero de 2021.

Elon Musk ha dicho con anterioridad que Twitter es la plaza pública digital en la que se debaten asuntos importantes para el futuro de la humanidad.

En ese marco, el dueño de Tesla y SpaceX había criticado con anterioridad, antes de comprar Twitter, su severidad con la libertad de expresión.

Por: Redacción

Editor: Mariana Jiménez

TE RECOMENDAMOS