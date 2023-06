Elton John cierra festival de Glastonbury; se despide de los escenarios británicos

El músico británico Elton John cerró este domingo a lo grande el importante festival internacional de Glastonbury, con un emotivo y abarrotado espectáculo, el cual fue su último concierto en el Reino Unido dentro de su gira de despedida para el veterano cantautor.



“Nunca pensé que algún día tocaría en Glastonbury y aquí estoy”, afirmó John, quien admitió que para él era “una noche muy especial y emotiva” ya que “podría” ser su último concierto.

Elton John se despidió anoche de los escenarios con un espectacular set en el festival de Glastonbury. Paul McCartney estuvo presente y quiso guardar el momento para siempre.



(Gracias a meeganhodges por registrar este momentazo ❤️)

pic.twitter.com/P3Q9Fg8F5Z — Beatle 🍏 (@Beatleradio) June 26, 2023

Durante las dos horas de concierto, el cantante británico interpretó clásicos como “Im still standing”, “your song”, “candle in the wild” la cual fue una canción escrita para la actriz Marilyn Monroe y reescrita para el funeral de la princesa Diana en 1997.



Antes de finalizar el concierto y cerrar con la famosa canción “Rocket Man”, John se dirigió a la audiencia muy emocionado para agradecerles por los 52 años de carrera llenos de cariño y lealtad.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal