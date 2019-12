Emilia Clarke dice ‘no’ a las selfies con sus fans

Se une al club que encabeza la protagonista de las cintas de Harry Potter, Emma Watson, quien se niega a tomarse fotos en la calle con fans, por cuestiones de seguridad

La estrella de la multipremiada serie Game of Thrones, Emilia Clarke, no se tomará más selfies con sus fans, y no por un arrebato de antipatía, sino por razones muy claras, que tienen que ver con varios incidentes con seguidores.

De acuerdo con un video que publica la cadena E en su página web, la actriz notificó a sus seguidores en redes sociales que no se tomaría más fotos con ellos, pues luego de varios incidentes, tomó la decisión.

Con esta determinación, Emilia se une al club que encabeza la protagonista de las cintas de Harry Potter, Emma Watson, quien se niega a tomarse fotos en la calle con fans, por cuestiones de seguridad, ya que de inmediato están en las redes sociales y es muy fácil determinar en dónde se encuentra.

La negativa de Clarke detonó cuando un supuesto admirador no respetó su espacio personal.

Recuerdo que una vez estaba en un aeropuerto y empecé a sufrir un ataque de pánico por puro cansancio. Estaba llorando a lágrima viva y de repente se me acercó un tipo”, contó la actriz en el podcast Table Manners.

Clarke dijo que el hombre le insistió en sacarse una selfie y a pesar de que ella se negaba, insistía.

Fueron momentos como ese, en los que no sabía qué hacer” que determinaron la decisión.

Sin embargo, la intérprete siempre accede a firmar autógrafos a quien se lo pida. Considera que esa es una interacción más humana.

