Empeora calidad del aire, contaminación aumentó 30 puntos

Por Roberto Castillo

Las estaciones de monitoreo presentaron valores de 62 y 89 puntos lo que supera a lo registrado la semana pasada, situación que afecta la calidad del aire detalló Gustavo Ariza Salvatori, Director de la unidad operativa de Protección Civil Municipal.

Los puntos con más concentración de partículas son Lomas de Angelópolis y el parque de las Ninfas. La medición de la semana pasada indicó en 59 puntos, lo que representa un incremento de 30 unidades.

En contraparte, la estación de universidad tecnológica reportó calidad buena con 43 puntos.

En cuanto a las recomendaciones Gustavo Ariza Salvatori refirió: “La Calidad del aire es responsabilidad de todos y lo principal que tenemos que hacer es no quemar llantas, no hacer fogatas, no quemar pastizales porque esto es lo que complica la situación de la calidad del aire”.

