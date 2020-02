Por Sara Solís

Este miércoles, trabajadores del Colegio de Posgraduados, ubicado sobre el boulevard Forjadores de Puebla, colocaron banderas rojinegras en la entrada principal en demanda de incrementos salariales.

Advirtieron que de no recibir el incremento al cual tienen derecho, no regresarán a laborar. No obstante, se mostraron al abiertos al diálogo para el análisis de su pliego petitorio.

