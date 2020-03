Empresas continúan laborando pese a decreto por Covid-19, denuncian en Oro Noticias

Por Roberto Castillo

Empleados de diferentes sectores laborales en Puebla compartieron con Oro Noticias el hecho que en sus empresas no acatan la recomendación de cerrar sus establecimientos por la contingencia sanitaria o pagar sus sueldos en tiempo y forma.

Los empleados del restaurante Paixao Churrasquería, están trabajando al 100%, sin día de descanso y solo reciben salario proporcional al 40%, además deben usar sus vehículos para salir a repartir los pedidos.

“Se me hace injusto porque encima de que no les dan descanso, los obligan a trabajar al 100% sin descanso y cómo van a meter el reparto a domicilio, los mismos trabajadores tienen que ocupar sus vehículos particulares para llevar el alimento pagándoles 40 pesos por pedido, además no tienen seguro de vida ni de gastos médicos, están mal y muy explotados”, denunciaron.

Los distribuidores de empresas de bebidas narraron el efecto en cadena del cese de actividades masivas en la zona de Cholula, pues todos se prepararon para los grandes eventos de primavera y tienen el producto a consignación sin resultados.

“En el templo de Cholula, arriba de la pirámide compraron 300 cajas de agua y ahí las tienen, porque no hubo equinoccio, no va a haber semana santa y muchos negocios están cerrando por la baja venta que hay y obviamente a nosotros nos baja porque trabajamos sobre comisión y nos afecta demasiado porque nos piden nuestros resultados como cualquier empresa”, dijeron.

Finalmente, operarios de Seao se resisten a aceptar la opción de lavar ropa de hospital, pues su contrato especifica solo atender las necesidades de VW y de no aceptar, los mandarán de descanso sin sueldo.

