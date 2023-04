En Atlixco hombre incendia financiera por altos intereses

Un hombre roció combustible y prendió fuego a una casa financiera y una tienda departamental por el hartazgo de los altos intereses en préstamos.

Los hechos ocurrieron en Atlixco, donde a través de una transmisión en vivo por redes sociales acusó que dichas empresas empobrecen y amenazan a los ciudadanos.

“Como hijo no me voy a quedar viendo como esto sigue pasando, acabo de atacar a una financiera (…) quiero que se entienda que estas putas empresas no deben de existir”, acusó.

A las afueras del establecimiento ubicado sobre la 3 sur, entre 3 poniente y avenida Hidalgo, el sujeto rompió cristales de la financiera, para luego huir a una tienda departamental.

Ya en el sitio, el sujeto intentó quemar el negocio, pero fue rodeado por policías municipales que lo detuvieron pese a que intentó quitarse la vida.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, lo único que se sabe es lo relatado por él a través de la transmisión que circula en redes.

🔥 ¡No quería pagar su préstamo en Atlixco!



La noche del lunes un hombre atacó y #prendió #fuego a una empresa #financiera y a #Coppel de #Atlixco, por los altos intereses que cobran.

Intentó incendiar #Elektra , pero fue detenido



Intentó incendiar Elektra, pero fue detenido

