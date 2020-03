“En caso ABC no hubo justicia”, asegura AMLO

Por Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó la tragedia ocurrida en la guardería ABC el 5 de junio del 2009, en donde fallecieron 49 menores de edad, criticó la impunidad con la que se manejaron las consecuencias del incendio, y que aún después de la tragedia se otorgaran concesiones, por amiguismo y favoritismo.

Fue en Hermosillo, Sonora donde además de los menores que fallecieron, también resultaron 106 heridos por quemaduras de fuego, sin embargo ninguna autoridad enfrentó un proceso judicial.

“Después de ABC no sólo no hubo justicia, sino que le siguieron con lo mismo, porque todo era negocio; negocio arriba pero también abajo, porque embarraban a sectores medios, había nepotismos, concesiones¨.

“El gobierno era un instrumento al servicio de corrupción, nos va a llevar tiempo, pero estamos trabajando 24 horas”, refirió López Obrador al referirse al caso de la guardería.

