En caso de alianza, PVEM pedirá reparto equitativo de candidaturas

En caso de concretarse la alianza “Juntos Haremos Historia” para las elecciones de 2024 en Puebla, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pedirá el espacio que le corresponde a la cuarta fuerza política a nivel estatal.



Así lo manifestó el dirigente Jaime Natale Uranga, quien dijo estar consciente de que la repartición de candidaturas con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) debe realizarse de forma equitativa.



En entrevista este martes, el líder señaló los números deben interpretarse de forma fría, por lo que no pedirán más de lo que su capital político puede dar como el cuarto partido con mayor preferencia electoral en la entidad poblana.



En ese sentido, recordó que en las elecciones intermedias de 2021 obtuvieron más de 146 mil votos y gobiernan actualmente en 14 ayuntamientos, de modo que no pueden aventurarse a solicitar posiciones específicas.



“Siempre lo he dicho, los números son fríos, a veces crueles. El Partido Verde es cuarta fuerza en el estado, gobierna en 14 ayuntamientos, sacamos más de 146 mil votos, entonces eso es lo que vale el Partido Verde, ese es nuestro piso”, comentó.



Además, subrayó que hasta el momento no está asegurada una coalición con Morena y el PT, ya que las negociaciones se realizarían en los últimos meses del año, una vez que culminen los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.



Aunque dijo estar dispuesto a replicar la alianza “Juntos Haremos Historia” para competir por la gubernatura del estado en el 2024, indicó que su prioridad es el crecimiento interno del PVEM previo a las elecciones.



Bajo ese entendido, Natale Uranga adelantó que continuará recorriendo distintos municipios para fortalecer su estructura electoral y posteriormente, podrá sentarse a dialogar sobre una posible coalición con sus aliados.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal