En cuarentena joven llora tras descubrir que no sabe lavar

Por Redacción

Un hombre llamado Mario Sierra, demostró a través de sus redes sociales que se siente harto de estar encerrado y que la pasa muy mal por tener lavar su ropa, ya que no puede salir por el brote de Covid-19.

“Estoy harto de esta cuarentena. Ya no puedo más. En el residencial donde vivo cerraron la alberca, el gimnasio, el spa, la tintorería… y yo no sé lavar ropa”, comenzó a decir el joven.

Pero las cosas aún se ponen ‘peor’ para él, pues a la señora de la limpieza le dio la cuarentena libre pagada porque le da miedo que en el transporte se contagie y que pueda llevarlo a su casa.

“Estoy cansado de trapear con cloro. Soy alérgico al cloro y ya me duele la nariz de tanto respirar químicos, no estoy acostumbrado. El coronavirus nos quiere matar, ya no puedo más”.

Finalmente, entre lágrimas mostró su desesperación porque en estas épocas ‘no puede salir a comprar nada’.

Te recomendamos

Con información de Excelsior