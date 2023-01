En diciembre, SMT sancionó 77 rutas y taxis por irregularidades

Durante diciembre de 2022, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) implementó supervisiones aleatorias a unidades de transporte público y taxis en la zona metropolitana del estado, lo que dio como resultado 77 infracciones por presentar diferentes irregularidades.

De dicha cantidad, 73 fueron unidades de transporte público, pertenecientes a las rutas Línea 1, 68A Amarilla, U2, 2, S2, Nueva Visión, Remanente 1, Puebla-Cholula y Anexas Directo, 2A, Libertad Cuauhtémoc, M28, 72 A, 17, Cree Madero, 67, 68 Naranja, 6, 1,13, RS14, S13, RS13A, R34, 9, 44, M2, Remanente CU Rojo,13 Galgos del Sur, 13, M1, 72, Remanente 1, Pirámides II, RS1, Público Federal (Altiplanos), 29 (Omnibus de San Lucas), 4, 29, 2A, Pirámides, 11, Puebla-Cholula, R1, 21, Jbs Morado, La Unión, Resurrección (Libertad Cuauhtémoc), 16 Tlaxcalancingo, 4, Rs21, Rs4, 22, Tlanalapa, A, 3, Rs2, Rs5, San Bernardino Chalchihuapan y 11.

Fueron sancionadas por no portar tarjeta de circulación o que esta no está vigente, circular fuera del itinerario o ruta autorizada, sin alguna de las dos placas, no portar la constancia de resultados o calcomanía de revista vehicular, prestar el servicio sin permiso o concesión, colocar publicidad sin el permiso correspondiente, y por conducir manipulando dispositivos electrónicos o de comunicación.

Así también, cuatro unidades de taxi fueron infraccionadas por brindar el servicio de transporte mercantil fuera de itinerario o área autorizada, y por circular sin la póliza de seguro correspondiente.

El gobierno estatal, a través de la SMT, detalló que implementa una estrategia permanente de detección y sanción al transporte irregular, mediante recorridos de supervisión de documentación, así como de revisión de las condiciones físico-mecánicas de las unidades con el objetivo de garantizar la calidad y eficiencia del transporte público.

