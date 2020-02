En espera de aprobar rampas y elevadores para discapacitados en el transporte público

Por: Vera Fernández

Además de equipar las unidades del transporte público para garantizar la seguridad de los usuarios, el Congreso del Estado permanece en espera de aprobar una iniciativa para que los concesionarios tengan la obligación de facilitar la movilidad de personas con discapacidad.

La propuesta fue presentada en octubre de 2019 por la diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla. No obstante, ésta no ha sido analizada en la Comisión de Transporte, por lo que no puede ser dictaminada ni aprobada en el Pleno.

La iniciativa de la legisladora tiene como propósito que al menos el 10 por ciento de los vehículos de cada concesión del transporte público cuenten con rampa o diversos mecanismos que permitan la accesibilidad de personas con discapacidad.

Asimismo, se determina que el Gobierno del Estado tendrá la atribución de determinar la incorporación de adiestramientos especiales, como rampas y elevadores que permitan la entrada y salida de personas en muletas, sillas de ruedas o prótesis en las unidades de transporte.

Para garantizar la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad, el Congreso Local debe aprobar dichas reformas a la Ley de Transporte para el Estado, mismas que serían requisito para que los transportistas obtengan y conserven su permiso para operar.

Te recomendamos