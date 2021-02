En Estados Unidos también hay apagones, asegura AMLO

Por redacción

En Texas, Estados Unidos, también ocurren apagones debido a las afectaciones en los campos de producción de gas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se canceló el suministro porque no hay gas, no tienen gas en Texas, no solo aumentó el precio, sino escaseó el gas, porque se afectaron los campos de producción de gas y toda la instalación se congelaron. Entonces tienen una crisis, el gobierno de Estados Unidos declaró emergencia en Texas y tienen también apagones”, comentó.

Además, el mandatario señaló que México tiene más opciones para superar una situación debido a que cuenta con plantas que no requieren de gas para funcionar, a diferencia de Estados Unidos.

Cabe mencionar que la Comisión Federal de Electricidad reportó que 3.2 millones de usuarios en 26 estados del país resultaron afectados por los apagones que ocurrieron en norte de México, principalmente en Chihuahua y Nuevo León.

