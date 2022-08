En Huejotzingo clausuran empresas por contaminar al Atoyac

La Secretaría de Medio Ambiente de Puebla ha comenzado a clausurar empresas de la región de Huejotzingo que contaminan el Río Atoyac y acusó que hay resistencia de algunas compañías para entregar su documentación, como en Ciudad Textil.



En conferencia de prensa, la titular de la dependencia Beatriz Manrique Guevara señaló que se están realizando operativos para suspender la descargas contaminantes, aunque no precisó cuántas se han clausurado.

Manifestó que si bien no todas las empresas en el parque industrial de Ciudad Textil utilizan agua en sus procesos, las que sí lo hacen no han querido compartir información completa y detallada sobre las medidas que implementan para respetar la normativa ambiental.



Advirtió que en tanto las empresas no cuenten con planta tratadoras y saneen sus aguas, no podrán realizar descargas al Atoyac.



Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que las industrias “llevan años rompiéndole la madre al Atoyac”, siendo la zona de Huejotzingo dónde es más grave el problema, pues debido a la corrupción gubernamental que había en el pasado, a nivel federal, estatal y municipal, se dejó a las empresas operar sin regulación ambiental.

Aseguró que el gobierno de Puebla tiene un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se empiecen a clausurar las fuentes de contaminación al Atoyac, lo cual se realiza en conjunto con el ayuntamiento encabezado por Angélica Alvarado, cada uno dentro de los ámbitos de su competencia.



Enfatizó que esta vez las clausuras no serán parciales, pues para sanear el Atoyac se requiere de 8 mil millones de pesos la cual no podrá hacer sin antes regular las fuentes de contaminación.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

