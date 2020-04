En incertidumbre trabajadores de maquila en Tehuacán por cuarentena

Por Patricia Flores

Los trabajadores de diferentes maquilas en Tehuacán viven una situación de incertidumbre total, algunas empresas han cerrado sus puertas y dejado sin trabajo a miles de empleados, sin goce de sueldo, mientras que otras los han enviado a cumplir la cuarentena, con un mes de sueldo pagado y una despensa.

Empresas como Camisa y Diseño de Tehuacán, Grupo Mazara, pagaron cuatro semanas de trabajo a sus empleados, les dieron una despensa y les indicaron que debían resguardarse en sus domicilios para que en cuanto se levante la contingencia regresen a sus labores.

En otras el panorama no fue tan alentador, empresas como PL, cuyas naves se encuentran en el Crucero de Cuayuca, y que albergan a no menos de dos mil trabajadores, determinaron cerrar la planta y desde ésta semana se ven vacías las naves, pero en ese caso no se dio ningún beneficio a los empleados, los cuales acuden desde Esperanza o Cañada Morelos.

Algunas maquilas han optado por cambiar de giro, por lo menos temporalmente, se están dedicando a producir cubrebocas, esa es la forma que han encontrado para mantenerse abiertas, aunque han advertido al personal que si el trabajo escasea se irán a casa con el trabajo seguro cuando termine la contingencia, pero sin sueldo adelantado.

