En la BUAP no hay protegidos: Lilia Cedillo sobre casos de acoso

En esta administración no hay protegidos ni personas intocables, aseveró la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez ante las quejas de universitarias sobre el acoso y violencia de género que sufren por parte de sus compañeros y profesores.

Durante la Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo Universitario, una de las consejeras estudiantes de la Facultad de Enfermería pidió establecer un canal directo para hacer las denuncias de acoso y violencia de género, pues dijo que las víctimas tienen miedo de contar sus historias y siguen conviviendo con sus violentadores.

Al respecto, Lilia Cedillo reconoció que el respeto a las mujeres es una deuda histórica y una demanda totalmente legítima con la que coincide, por lo que hizo el compromiso para establecer un chat exclusivo con los consejeros estudiantes para conocer de primera mano los problemas que se están suscitando en cada una de las unidades académicas.

“Una rectora no puede estar en todos lados, pero los ojos de su comunidad son los consejeros universitarios”, expresó.

Indicó que conoce las expresiones que hicieron en los “tendederos” de denuncias las universitarias el pasado 8 de Marzo, como parte de las manifestaciones en contra de la violencia de género, pero dijo que el siguiente paso es denunciar los casos.

Por ello, exhortó a las víctimas a acercarse a las instancias que la BUAP tiene para ello como la oficina de la abogada general y las unidades de género de las diferentes facultades, pues dijo que no puede tomar decisiones “con base en algo que se escribió de manera anónima”.

En ese momento, fue tajante al señalar que en su administración no hay protegidos, ni personas cercanas a ella que sean intocables, pues asentó “no hay cosa que me irrite más que usen un cargo de poder para cometer actos indebidos“.

Destacó que desde su llegada a la rectoría, les solicitó a los funcionarios y académicos no abusar del poder y tener una conducta intachable, tal y como lo hizo con su esposo e hijo, quienes se desempeñan como maestro y estudiante de la institución.

“Lo primero que les dije, es que no se involucren con sus alumnas, no tengan más que un trato respetuoso hacia ellas, y si se involucran sentimentalmente que sea hasta que ustedes ya no sea profesores o ellas ya no sean estudiantes”, apuntó.

Como mujer y madre de una hija, garantizó a las y los estudiantes de la BUAP que atenderá y resolverá de la manera más pronta todas las quejas que se presenten ante las instancias universitarias, incluso pidió a la abogada de la BUAP dar un informe detallado de las denuncias y sus resoluciones para que la comunidad universitaria conozca las acciones que se están tomando.

“Por más que alguien diga ‘la rectora es mi comadre’, con la pena si a mí me llega una denuncia por acoso o conducta indebida de esas personas, vamos a proceder, la gente cercana a mí que se dicen mis amigos tienen un doble compromiso”, expresó.

A las alumnas que hagan sus denuncias les aseguró que no habrá represalias, además que tendrán el acompañamiento necesario para sentirse seguras y tranquilas en la máxima casa de estudios poblana.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

