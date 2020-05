En las últimas 24 horas se registran 101 nuevos casos de Covid-19 en el estado

Por Alejandra Olivera

En Puebla, la Secretaría de Salud federal registró en las últimas 24 horas 101 nuevos casos confirmados de Covid-19, con lo que suman mil 803 casos acumulados en la entidad, de los cuales 463 son casos activos.

En el informe técnico diario, se observa que la dependencia federal reconoce 244 fallecimientos, aunque las autoridades locales han confirmado 335 decesos.

El aumento de pacientes que requieren hospitalización ha provocado que el nivel de ocupación en camas de salas generales sea del 35 por ciento, mientras que en terapia intensiva del 33 por ciento.

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), dio a conocer que de los 59 mil 567 casos confirmados en el país, con corte al 21 de mayo, mil 471 corresponden a personas menores de 20 años, es decir, un 2.5 por ciento del total de pacientes que han dado positivo a coronavirus.

24 menores de 20 años han fallecido por Covid-19

A nivel nacional 24 personas menores de 20 años han fallecido, lo que se traduce en una letalidad del 1.6 por ciento; además de este grupo generacional hay 462 pacientes que aún siguen con la enfermedad.

Detalló que en el caso de menores de edad que han tenido Covid-19, el 80 por ciento presentan comorbilidades médicas complejas, obesidad, diabetes, cáncer e inmunocompromiso; el 70 por ciento presentan síntomas respiratorios graves y 38% necesita soporte respiratorio.

Aunque los infantes no están dentro de grupos de riesgo mencionó que algunos síntomas alarmantes en niños por coronavirus son respiración rápida, hundimiento de costillas, dificultad para beber o amamantarse, coloración azul o morada en los labios, fiebre que no se controla fácilmente.

