En octubre el Tri volvería a la actividad

Por Huber García

Para el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, existe un plan que contempla el posible regreso de la Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino entre el 5 y 13 de octubre.

“Eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a esperar el calendario de FIFA”, asegura el directivo, dijo el directivo para el EL UNIVERSAL Deportes. “Cuando se revisó el calendario de la Liga MX, se dejaron esos espacios para que la Selección Nacional pueda trabajar y recuperar este terreno perdido en los últimos meses, así es que parece ser que las condiciones se van a dar para que nos podamos reunir el grupo de trabajo de la Selección Nacional, señaló.

“No se ve sencilla la Fecha FIFA de septiembre, lo tengo que aceptar, se ve complicada por cómo están las situaciones en México y el resto del mundo, pero ojalá que se abra la oportunidad en las Fechas FIFA de octubre y noviembre”, expresó De Luisa.

Agregó, que será complicado jugar sin público y por ello considerarán diversos escenarios para realizar sus encuentros, uno de ellos sería con espacios parcialmente ocupados.

“En los próximos partidos, tendremos una mezcla de amistosos, los cuales necesitamos deportivamente. No podemos pensar que, como no hay gente en los estadios, no los vamos a programar. Desde luego que lo haremos. Ya veremos si serán en México, Estados Unidos o alguna otra parte, y luego vendrán partidos del proceso de eliminación hacia el Mundial de Qatar”, dijo.

En otro rubro, admitió que debido a la pandemia hubo reducción salarial en diversas áreas, sin duda también fue la de Gerardo Martino.

“Desde marzo, a nivel Federación, implementamos un programa de ahorro de gastos e inversiones”, relata. “Dentro de estas decisiones, en efecto, una es la reducción de salarios de la alta dirección de la Federación Mexicana de Fútbol, incluidos ciertos cuerpos técnicos. Es escalonado en cuanto a tiempos y montos”, acotó el directivo.

